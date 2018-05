Wie Michael Ludwig Kanzler Kurz kopiert

Am Donnerstag beginnt in Wien eine neue Ära. Jene Michael Ludwigs. Lang genug hat er dafür in seiner SPÖ kämpfen müssen, nun darf der Stadtparteichef Michael Häupl auch als Bürgermeister nachfolgen, sofern er von der rot-grünen Mehrheit im Gemeinderat gewählt wird. Davon war mit Stand Tag eins vor der Sitzung auszugehen. In nicht wenigen Punkten erinnert die Vorgangsweise Michael Ludwigs an einen anderen Politiker einer anderen Partei: an den Weg von Sebastian Kurz an die Spitze der ÖVP und ins Kanzleramt.