Die größte Niederlage der deutschen Kriegsgeschichte

Pulverdampf waberte über abgeerntete, vor Kälte und Feuchtigkeit klamme Äcker. Ein Gewitter aus Gewehrschüssen krachte, Granaten platzten, Männer schrien, Körper rissen auf, Blut mengte sich mit Erde. Der Tod ging um. Es war Krieg.

Schöngrabern ist ein idyllisches, in der gewellten Ebene des niederösterreichischen Weinviertels gelegenes Bauerndorf, drei Kilometer nördlich der Bezirksstadt Hollabrunn an der Straße nach Tschechien und mit einer wuchtigen romanischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die durch ihren reichen Figurenschmuck, die „steinerne Bibel", bekannt ist.

Am Abend des 16. November 1805 wurde das Dorf, heute Hauptort der rund 1500 Einwohner zählenden Gemeinde Grabern, indes zum Acker des Todes: Es war die Zeit der Napoleonischen Kriege, die Franzosen hatten die verbündeten Österreicher und Russen seit September aus Süddeutschland nach Niederösterreich und Mähren zurückgedrängt, Napoleon zog am 13. November kampflos in Wien ein, Kaiser Franz II. hatte die Stadt verlassen.

