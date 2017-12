Große Amygdala, kleiner Widerspruchsgeist

Wie kommt es, dass Menschen Ungleichheit und Ungerechtigkeit nicht nur akzeptieren, sondern sogar befestigen, und das selbst dann, wenn sie Opfer von beidem sind? Sitzt irgendetwas in ihren Gehirnen, dass sie die soziale Struktur, die ihnen schadet, eher begrüßen und perpetuieren, als gegen sie anzurennen? Dem geht seit einigen Jahren die soziale Neuroforschung nach, etwa am Thema der Dominanz und der auf ihr aufbauenden Hierarchien, die in einer zentralen Spitze münden. Das sorgt dafür, dass eine Gesellschaft wie ein einziger Körper funktioniert, und das kann dem Überleben dienen, bei vielen sozialen Tieren stehen körperlich starke Leitbullen oder -kühe an der Spitze, Erfahrung und Klugheit zählen auch, das ist etwa bei Orcas und Elefanten so, natürlich auch bei Menschen.

