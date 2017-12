Die vielen Geheimnisse der Insel Ägina

Beim Stichwort Ephesos denkt man an den Tempel der Artemis oder die Celsus-Bibliothek in der Türkei. Die antike Ausgrabungsstätte wird vom Österreichischen Archäologischen Institut in Wien betreut. Dass auch die Uni Salzburg auf einer griechischen Insel seit Jahrzehnten eine Ausgrabungsstätte betreut, ist weniger bekannt. Dabei steht Kap Kolonna auf Ägina hinsichtlich Kontinuität dem berühmten Ephesos um nichts nach. Nirgendwo sonst gibt es so vielfältige, in unterschiedlichen vorchristlichen Epochen entstandene Siedlungsstrukturen auf einem Platz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)