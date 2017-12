Wach bleiben am Kontrollmonitor

Die Testung zeigt, dass Sie erschöpft sind, auch wenn Sie sich möglicherweise noch wach fühlen. Wir empfehlen Ihnen, innerhalb der nächsten 15 Minuten in den Übungsraum zu gehen und die Körperübung durchzuführen.“ Dieses Pop-up erschien z. B. auf dem Bildschirm von Mitarbeitern in der Wiener Betriebsführungszentrale der ÖBB. Sie nahmen an einer Studie der TU Wien teil, die mit der FH St. Pölten und der Arbeitspsychologin Petra Lengger durchgeführt wurde. „Alertness Control“ heißt das Projekt – gefördert vom Technologieministerium –, das zum Ziel hatte, die Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter in Fahrdienstleitungen zu erhöhen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)