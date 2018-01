„Die Älteren wollen jetzt auch ein Wisch-Handy“

Wien. Das Linzer Unternehmen Emporia hat eine Nische gefunden, in der es sich auch in einem zunehmend gesättigten Markt gut leben lässt. Ein Handy für "Best Ager" - Menschen ab 50, die mit Technik vielleicht nicht so viel am Hut haben, sich aber nicht abhängen lassen wollen. Das Tastenhandy für Senioren wurde schnell zur Cash-Cow. Jetzt probiert es Österreichs erster Handyhersteller mit einem Smartphone.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)