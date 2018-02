Das älteste Baby der Niederlande wird 6000 Jahre alt

Die Niederländer freuten sich beim Jahreswechsel über ein ganz besonderes Neujahrsbaby: Im Dezember 2017 fanden Archäologen im Gemeindegebiet von Nieuwegein, einer mittelgroßen Pendlerstadt in der Nähe von Utrecht, das 6000 Jahre alte Skelett einer Frau, die in der Beuge ihres Armes ein neugeborenes Kind hält. Als Klarheit über die Bedeutung dieses Fundes herrschte, ging das Forschungsteam im Jänner 2018 an die Öffentlichkeit. Beinahe hätten die Ausgräber unter der Leitung von Helle Molthof die Sensation übersehen: Die Knochen von verstorbenen Säuglingen verrotten wegen des geringeren Härtegrades leichter und werden wegen ihrer Kleinheit bei Ausgrabungen auch oft übersehen. Nur weil man sich intensiv mit dem Frauenskelett beschäftigte, entdeckte man die Besonderheit. Auffällig war nämlich: Der rechte Arm war nicht wie üblich ausgestreckt, sondern angewinkelt. Das musste einen Grund haben, so entdeckte man das Skelett des Babys, das erst wenige Monate alt war, als es bestattet wurde. Noch waren die Zähne nicht durch den Kiefer durchgebrochen (Babys bekommen ihren ersten Zahn rund um den sechsten Monat.)