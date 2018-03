Für immer jung?

Wenn man von Lebewesen hört, die in der oft steinharten Erde von Halbwüsten in Ostafrika hausen und sozial so organisiert sind, dass nur eine, die Königin, sich reproduzieren kann (mit der Assistenz von zwei, drei Männchen) und alle anderen auf Sexualität verzichten und sich dem Wohl der Gemeinschaft widmen, dann assoziiert man automatisch Insekten: Ameisen, Termiten, Bienen, viele von ihnen leben so: eusozial. Über diese Lebensweise hielt der Entomologe Richard Alexander (University of Michigan) 1978 einen Vortrag, er schloss ihn mit der Spekulation, dass eusoziale Säugetiere, wenn es sie denn gäbe, in unwirtlichsten Umwelten zu suchen seien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2018)