Eigenen Waffen entgehen

Wenn man einen Sprecht hämmern hört, und wenn man gar das Glück hat, zusehen zu können, mit welcher Wucht und Rasanz die Schläge fallen, dann wird einem ganz weh im Kopf. Wie kann ein Gehirn so etwas aushalten? Und wie können andere, die mit riskanten Techniken ums Leben kämpfen, sich vor den eigenen Erfindungen schützen: Warum bleiben Spinnen nicht in ihren Netzen kleben, und warum gehen Kröten, die sich mit tödlichen Giften verteidigen, nicht an ihnen zugrunde?

