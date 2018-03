Trump ist noch nicht durchgewitzelt

Ist Donald Trump freiwillig oder unfreiwillig komisch? Kann man seine offensichtliche Dreistigkeit noch überspitzen, oder ist er die erste öffentliche Figur, auf die das Unwort „Realsatire“ zutrifft? Was macht man als Komiker mit einem, dessen Ego nach jeder Aufmerksamkeit dürstet, den zu ignorieren aber unmöglich geworden ist? Kann man mit Satire überhaupt etwas erreichen?



Das sind so Fragen! Die allein schon deswegen schwer zu beantworten sind, weil man kaum hinter dem Mann und seinen virtuellen und realen Ausfällen herkommt. Zumindest lässt sich belegen: Witze kann man über ihn machen, viele und erfolgreiche. Mindestens sechs US-Late-Night-Shows zeigen das fast täglich. Und das, obwohl Trump noch vor seiner Präsidentschaftskandidatur als durchgewitzelt galt; allein Scherze über seine Haare können später einmal problemlos mehr Platz in seiner „presidential library“ einnehmen als seine beiden Redemanuskripte.



Stephen Colbert ist der erfolgreichste Moderator unter den Spät-Talkern, er ist es, seit er sich komplett auf Trump eingeschossen hat – und Trumps Gegnern nicht nur gut geschriebene, gut vorgetragene Scherze bietet, sondern auch den „besseren“ Patriotismus. Colbert gibt sich unermüdlich in der Pose des ermüdeten Entlarvers und rettet damit, wie Gäste ihm gern bestätigen, die Hoffnung und den Stolz auf das vermeintlich wahre Amerika. Dass es gleich zwei Institutionen, von denen Colbert lebt, die Politik und das Fernsehen, sind, die Trump als Präsidenten ermöglicht haben, das reflektiert er nicht bzw. kann er nicht reflektieren, denn das würde am eigenen Selbstverständnis rütteln. Alles soll ja Entertainment bleiben.



Alles dient der Aufmerksamkeit. So muss noch die beste Comedy letztlich Kritik an Trumps Ästhetik bleiben, seinem Benehmen und Getue, doch das Ziel verfehlen. Weil sie tun muss, was Trump sich so sehr wünscht, ihm aber gar nicht erst gegönnt werden sollte: wichtig genommen zu werden. Trump als mächtigster Mann der Welt hat mittels seiner Persönlichkeit ein Paradoxon auf die Spitze getrieben, das Satire seit der Postmoderne das Leben so schwer macht: dem Geltungssüchtigen, Aufgeblasenen, das mit dem Internet überall erfolgsversprechend lauert, die Luft abzulassen, ohne es noch wichtiger zu machen und dabei selbst wie ein Relikt zu wirken.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft