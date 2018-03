Warum manche vieles wagen – und andere verzagen

Wir springen von Brücken und aus Hubschraubern. Wir lieben das Gefühl, wenn das Adrenalin durch unsere Adern schießt. Aber wir tragen, anders als früher, beim Skifahren Helme und schnallen uns auch auf dem Rücksitz an. Wir sind immens um unsere Gesundheit besorgt und essen nur noch Bio, doch der Drogenkonsum nimmt zu. Am Steuer halten wir uns für unverwundbar. Aber wir zittern vor vagen oder imaginären Gefahren wie Gentechnik, Nanotechnologie und Freihandel. Der moderne Mensch erscheint in seinem Risikoverhalten als widersprüchliches Wesen. Und der Österreicher erst recht: Man wirft ihm eine Beamtenmentalität vor, und dann erweist er sich in Osteuropa als Pionier und wagemutiger Unternehmer. Kann hier die Wissenschaft weiterhelfen?



Das rundeste Bild bieten die Biologen. Für sie ist Risikobereitschaft ein Motor der Evolution: Würden wir nicht Neues ausprobieren, gäbe es keinen Fortschritt. Wer es damit allerdings übertreibt, bringt mit sich selbst auch den Genpool in Gefahr. Also hat das menschliche Hirn zwei Regionen ausgebildet, die diese Impulse im Gleichgewicht halten sollen: Das limbische System liefert die positive Erregung, wenn uns neue Chancen begegnen. Das Kontrollzentrum im präfrontalen Cortex sorgt dafür, dass wir nicht jeden Unsinn mitmachen und auch an negative Folgen denken. Wenn sich in der Pubertät das Gehirn umbaut, entwickeln sich die beiden Regionen nicht gleich schnell. Das Kontrollzentrum ist erst im Alter von 25 bis 30 Jahren voll ausgebildet. Die Folgen: Viele Jugendliche – besonders Burschen – sind impulsiv, ignorieren das Risiko und suchen den Kick. Sie setzen sich betrunken ans Steuer und beweisen sich mit Mutproben unter ihresgleichen. Dass ihre besorgten Eltern darob fast verzweifeln, stachelt sie nur zusätzlich an.

