Naturkatastrophen haben viele Langzeitfolgen

Laut dem Versicherungskonzern Swiss Re summierten sich die Schäden durch Naturkatastrophen im Vorjahr auf 306 Milliarden Dollar. 2017 war damit das zweitschlimmste Jahr in den Statistiken. Von einem Hochwasser oder Hurrikan betroffen zu sein, ist für die Geschädigten schlimm – diese stehen vielfach vor dem Nichts. In einer volkswirtschaftlichen Betrachtung sieht die Sache aber etwas anders aus: Die meisten Ökonomen geht davon aus, dass Naturkatastrophen das Wirtschaftswachstum ankurbeln – denn die Investitionen in den Wiederaufbau sorgen für eine Belebung der Wirtschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)