Neues, von uns gemachtes Zeitalter: Golden Spike, wohin?

Am 20. August 2011 wurde in 1760 Metern Seehöhe am Kuhjoch im Karwendel etwas in die Wand getrieben, was im Namen leicht übertreibt, ein Golden Spike. Aus Gold sind solche Nägel nicht, sondern aus Kupfer, sie haben aber hohe symbolische Bedeutung, jeder steht für ein Erdzeitalter. Von diesen Markern gibt es derzeit 65, über die halbe Erde verteilt, fast alle sitzen in alten Sedimenten, der am Kuhjoch tut es auch, er markiert das Hettangian, es kam vor 201,36 Millionen Jahren und war der Auftakt des Jura, in dem das Leben sich vom Massensterben am Ende des Trias erholte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)