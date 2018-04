Die Schlacht von Çanakkale

Es war der Aufreger der Woche: Buben in Tarngewand, die in einer Atib-Moschee in Wien-Brigittenau den Krieg von Çanakkale (Çanakkale Savaşı) nachstellen, daneben in Kopftücher gehüllte Mädchen, mit türkischen Fahnen in der Hand.



Der Krieg von Çanakkale. Oder die Schlacht von Gallipoli, wie es außerhalb der Türkei heißt. 100.000 Tote, 250.000 Verwundete. Ein Mythos für die Türken. Ein nationaler Feiertag für die Australier und Neuseeländer. Und der Karriereknick für Winston Churchill. Doch warum ging es dabei eigentlich genau?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)