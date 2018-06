„Die Technologie hat nichts von ihrer Bedeutung verloren“

Der Versuch ist fertig. Die Mineralogin Klaudia Hradil holt eine Probe mit Silberpulver, die währenddessen mit Essigsäure besprüht wurde, aus dem Röntgendiffraktometer. Die Forscherin nutzt die Beugungsphänomene des Röntgenlichts in dessen Inneren, um zu prüfen, wie sich das Material verändert. Denn die für die biblischen Texte der Wiener Genesis verwendete Silbertinte begann bereits im 17. Jahrhundert, sich durch das purpurfarbene Pergament zu fressen – die „Presse“ berichtete. „Essigsäure bildete sich etwa, wenn Dokumente in mit Holzschutzmittel behandelten Schubladen gelagert wurden“, erklärt Hradil. Was sie nun in Experimenten herausfindet, soll Restauratoren wichtige Hinweise für die Bewahrung des Kulturschatzes liefern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)