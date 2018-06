Nationalhass: Der nächste Friedenskongress in Rom

Die Dinge stehen so: Millionenheere – in zwei Lager getheilt, waffenklirrend – harren nur eines Winkes, um auf einander loszustürzen. Aber in der gegenseitigen zitternden Angst vor der unermeßlichen Furchtbarkeit des drohenden Ausbruchs liegt einigermaßen Gewähr für dessen Verzögerung. Hinausschieben ist jedoch nicht aufheben. Die sogenannten „Segnungen“ des Friedens, welchedas bewaffnete Angstsystem zu erhalten strebt, die werden uns immer nur von Jahr zu Jahr garantirt, immer nur als „hoffentlich“ noch einige Zeit vorhaltend hingestellt. Von der Abschaffung des Krieges, von gänzlicher Aufhebung des Gewaltprincipes, davon wollen die zur „Aufrechterhaltung des Friedens“ waffenbrüderlich verbündeten Gewalten nichts wissen. Der Krieg ist ihnen heilig, unausrottbar, und man darf ihn nicht wegdenken wollen; er ist ihnen aber auch – angesichts der Dimensionen, die eine künftige Conflagration entfalten wird – furchtbar, vor dem eigenen Gewissen unverantwortbar, also darf man ihn nicht anfangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)