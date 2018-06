Hebenstreit: „Kurz gefährdet den sozialen Frieden“

Die Sozialpartner richten einander seit Wochen vor allem Unfreundlichkeiten aus. Ein Fall für die Beziehungscouch?



Roman Hebenstreit: Bei einigen Wirtschaftskammervertretern gibt es offenbar ein neues Selbstbewusstsein – um nicht das Wort Überheblichkeit zu verwenden. Dieses Selbstbewusstsein nährt sich aus dem Wissen: „Wir haben eh die Regierung auf unserer Seite.“ Da wird also davon ausgegangen, dass man sich durchsetzt – ohne Austausch mit den arbeitenden Menschen. Das ist einer Partnerschaft, die auf Augenhöhe stattfinden soll, nicht unbedingt dienlich.



Ist das nicht künstliche Aufregung?



Überhaupt nicht. Da werden etwa Verwaltungsstrafen für Firmen, die Mitarbeiter bei der Sozialversicherung nicht oder falsch anmelden, auf 855 Euro gesenkt. Das ist abartig. Was ist da die Botschaft? Verbrechen zahlt sich aus? Oder die geplante Abschaffung der Strafenkumulation bei Verstößen gegen den Arbeitnehmerschutz. Damit gefährdet man letztlich Menschenleben.



Arbeitnehmervertreter warnen, alle würden zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen. Ist das der Gesprächskultur dienlich?

