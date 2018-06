Kulturanalyse: Die Wege zum Glück

Unter dem Titel „Das Unbehagen in der Kultur“ erscheint in den ersten Tagen des neuen Jahres im Internationalen Psychoanalytischen Verlag in Wien ein neues Buch von Sigmund Freud. Der greise Schöpfer der Psychoanalyse behandelt darin Schicksalsfragen der Menschenart: Können die Menschen in der Gesellschaftsordnung der Zivilisation glücklich sein, wird sich der ewige Eros im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner, dem Trieb der Menschen, sich gegenseitig und sich selbst zu vernichten, behaupten können? Den uns vom Verlag zur Verfügung gestellten Aushängebogen entnehmen wir hier das folgende Kapitel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)