War die Höhlenmalerei das Werk von Autisten?

Ein Luftzug war schuld. Er lockte am 18. Dezember 1994 drei Hobbyhöhlenforscher in der Schlucht des Flusses Ardèche im Südosten Frankreichs zu einer bestimmten Felsnische. Der Lufthauch war den Kletterern schon zuvor aufgefallen, er deutete auf eine Höhle hinter den Felsblöcken. Doch die Steine wegzuräumen, erschien bis dahin als zu mühsam, zu wenig lohnend. Diesmal schafften sie sie beiseite, krochen durch die enge Passage und landeten in einer riesengroßen Tropfsteinhöhle. Wie eine Kathedrale kam sie ihnen vor, sie war ausgeschmückt mit Hunderten von Felsmalereien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)