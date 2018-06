Folter: „Wir kommen nicht nur mit der Verbotskeule“

Es klingt fast ein bisschen nach weltfremder Utopie: Moritz Birk und sein Team vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte (BIM) wollen Folter mit Wissenschaft bekämpfen. Derzeit arbeitet Birk an dem global vernetzten Projekt „Atlas of Torture“ (siehe Kasten unten). Die Vision ist, Forschungsergebnisse zu sammeln und zu verbreiten, um ihren Weg in die Praxis zu ebnen. Im Gespräch mit der „Presse“ wirft Birk einen wissenschaftlichen Blick auf grausame Realitäten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2018)