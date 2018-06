Wenn der Frosch steppt

„Wie macht der Frosch?“ Kinder wie Eltern haben schnell die Antwort parat: Er quakt. Die Kommunikation von Fröschen reicht über akustische Signale aber weit hinaus. Sie ist sehr komplex und sorgt immer noch für Überraschungen. Das erlebte auch Iris Starnberger, als sie 2014 in den Regenwäldern des Amani Nature Reserve in Tansania nachts dem punktierten Riedfrosch nachspürte. Nicht nur das Auffinden des nachtaktiven Tiers, sondern auch der Versuchsaufbau war aufwendig: Die Biologin wollte im gemeinsam mit Walter Hödl eingereichten Forschungsprojekt „Rolle der Schallblase in der multimodalen Signalgebung“, das gleichzeitig ihre Doktorarbeit war, klären, ob und welche Funktion der markante Farbfleck auf der Schallblase hat. Dabei handelt es sich um jenen Körperteil, der sich beim Rufen bekanntermaßen aufbläht. Quasi nebenbei beobachtete sie, dass ein Teil der Frösche mit Vorder- oder Hinterbeinen auf das Blatt, auf dem der Frosch sitzt, klopft, und damit Vibrationen erzeugt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2018)