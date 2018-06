Schnupfen vom Himmel?

Sie kommen aus den Wäldern, denen am Fluss Ebola im Kongo, denen um das Dorf Nipah in Malaysia, und einem in Uganda, der Zika heißt, „überwachsen“. Und sie sorgen dafür, dass ganz harmlose Namen entlegenster Regionen erdweit Schrecken verbreiten: Zika gefährdete 2016 die Olympischen Spiele in Brasilien, Ebola forderte zwei Jahre zuvor in Westafrika 11.316 Opfer und ist nun wieder am Kongo ausgebrochen, Nipah greift in Indien um sich: „Einer der gefährlichsten Erreger der Welt“, ist dann rasch im Netz zu lesen, und in der Tat sterben bis zu 70 Prozent derer, die von Nipah befallen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)