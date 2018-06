Psychologie: Unser Hirn giert nach Good News

Wir sprechen von Wissensdurst und Wissbegierde, auch in der Neugier steckt das Wort Gier: Schon die Sprache legt nahe, dass unsere Suche nach Informationen nicht rein rational, sondern mit starken Affekten verbunden ist. Andererseits wollen wir manchmal gar nichts wissen: „Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise“, schrieb Thomas Gray in seiner „Ode on a Distant Prospect of Eton College“ (1742), und in der „Fledermaus“ singen Alfred und Rosalinde: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“