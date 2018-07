Kommen Methusalems in der Realität?

Steinalt wurden sie, die Methusalems des Alten Testaments, der Namensgeber brachte es auf 969 Jahre, Noah auf 950, Adam auf 930. Nebenan in Sumer war es noch toller, da regierte ein König 46.800 Jahre, ein anderer gar 64.800. Das waren Mythen einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung bei 33 Jahren lag, viele kamen schon bei der Geburt zu Tode, andere an der ewigen Gewalt. Daran änderte sich lange wenig, erst vor etwa 150 Jahren kam ein Lebenselixier, die moderne Medizin: Wer anno 1900 in den USA geboren wurde, hatte 47 Jahre zu erwarten, beim Jahrgang 2000 waren es 79.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2018)