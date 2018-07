Was ist Fleisch? Das Zeug aus der Retorte auch?

„In 50 Jahren werden wir von dem Aberwitz abgekommen sein, ganze Hühner heranwachsen zu lassen, um dann ihre Brüste oder Flügel zu essen“, prognostizierte Winston Churchill in den 1930er-Jahren: „Wir werden die Teile selbst in einem passenden Medium wachsen lassen.“ Der Prophet lag gar nicht schlecht, in den 90er-Jahren versuchte sich die Nasa an der Produktion von Fleisch aus der Retorte, weit kam sie nicht; 2001 tischten US-Forscher dann eine Premiere auf, die nur berochen werden durfte: Fischstäbchen aus laborvermehrten Zellen von Goldfischen, ein Journalist griff trotz Verbot mit der Pinzette trotzdem zu, es mundete ihm nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2018)