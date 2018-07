„In Singapur muss man als Forscher flexibel sein“

Mit einer Abfahrt von der heimatlichen Gerlitzen kann es natürlich nicht mithalten. „Aber immerhin gibt es in Singapur eine Skihalle mit künstlicher 60-Meter-Piste“, erzählt Sebastian Maurer-Stroh. Seit elf Jahren lebt der Bioinformatiker in der südostasiatischen Stadt der Superlative. Weit entfernt von Klagenfurt, wo er einst als Schüler am Gaschromatografen der väterlichen Stroh-Rum-Fabrik seine Leidenschaft für Chemie entdeckt hat. Maurer-Stroh ist Experte für computergestützte Proteinsequenzanalyse und leitet eine Forschungsgruppe am Bioinformatik-Zentrum (BII) der Singapurer Regierungsbehörde Astar (Agency for Science, Technology and Research). Außerdem ist er dort Programmdirektor für menschliche Infektionskrankheiten. „Schön sind hier das tropische Flair, die spektakuläre Architektur und die zwar schnelllebige, aber trotzdem angenehme Atmosphäre“, schildert der 42-Jährige sein Leben im Inselstaat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2018)