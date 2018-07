Warum der Kinderwunsch nach hinten verschoben wird

Jedes fünfte Neugeborene hatte im Jahr 2014 in Österreich eine Mutter, die älter als 35 Jahre alt war. Zu Beginn der Achtzigerjahre lag dieser Anteil bei nur sieben Prozent. Generell nahm die Zahl der Frauen, die im fortgeschrittenen Alter Mütter werden, weltweit in vielen wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern stark zu. „Dieser Trend wird sich in den nächsten 20 Jahren auch nicht umkehren“, sagt Éva Beaujouan, Mitarbeiterin am Institut für Demografie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, angesichts ihrer aktuellen Forschungserkenntnisse. Zumindest so lang nicht, bis sich die Rahmenbedingungen für Elternschaft ändern. Aber dazu später mehr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2018)