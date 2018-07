Darknet war gestern: Der Exodus aus dem dunklen Netz

Was darf es diesmal sein? Auf den diskreten Marktplätzen der digitalen Unterwelt ist alles zu haben, was schändlich und verboten ist. Händler verkaufen Drogen, Psychopharmaka, Waffen und erspähte Kreditkartendaten. Auftragskiller, Passfälscher und Geldwäscher bieten ihre Dienste an. Hacker finden ihr Handwerkszeug, auch Schadsoftware ist im Angebot. Alles wird geordnet und übersichtlich präsentiert, man findet sich leicht zurecht, fast wie auf Amazon. Auch die beliebten Kundenbewertungen mit Punkten und Sternchen dürfen nicht fehlen. Die Abnehmer zahlen mit Kryptowährungen, meist mit Bitcoin, weil sich die Transaktion damit nur schwer nachzuvollziehen lässt. Die Zustellung erfolgt, soweit das möglich ist, per Paket, das harmlos irreführend gekennzeichnet ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)