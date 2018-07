Am Ende des Lebensfadens

Das Leben hängt an einem Faden bzw. dessen Ende, das wussten schon die Moiren, Parzen und Nornen, und die Wissenschaft, deren Faden aus DNA besteht, bemerkte es auch, bevor sie noch wusste, woraus er besteht: In den 30er-Jahren fiel Barbara McClintok und Hermann Muller an Chromosomen auf, dass sie an ihren Enden etwas Besonderes haben: Wenn sie irgendwo im Inneren brechen, verkleben die Enden miteinander, aber die natürlichen Enden tun es nicht, sie sind gefeit, durch irgendwelche Strukturen, Muller nannte sie 1938 Telomere, nach „telos“ für Ende und „meros“ für Teil.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)