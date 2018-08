Ein Rettungsteam für Kulturgüter

Das Giovanni-Boldini-Museum in der norditalienischen Stadt Ferrara ist nach wie vor geschlossen. Es wurde durch das Erdbeben am 20. Mai 2012 schwer beschädigt. Ihr Umgang mit der Katastrophe machte die Region zu einer Expertin auf diesem Gebiet, speziell, was den Kulturgüterschutz angeht. Außerdem hat Ferrara einen Risikomanagementplan für die Unesco-Welterbestätte. Die Stadtverwaltung von Ferrara ist daher einer von zehn Partnern aus Forschung und Verwaltung im EU-Interreg-Projekt „ProteCHt2Save – Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment“. Von österreichischer Seite ist die Donau-Universität Krems (DUK) mit dem Zentrum für Kulturgüterschutz dabei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)