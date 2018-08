Roboter tötet man nicht so leicht!

Als es nur noch zwei Hersteller von Waschmaschinen gab, gingen sie in den Endkampf. Mit Intelligenz hatten sie ihre Maschinen schon lange ausgestattet, nun folgten Emotionen, sexuelle Verlockungen bald auch, die Körper der Maschinen waren von denen der Menschen bald nicht mehr zu unterscheiden. Und ihre Verhaltensweisen auch nicht: Sie griffen nach der Macht. In ihrer Not trafen sich die letzten Menschen zu einem Kongress, er sollte Abhilfe bringen, ein Redner nach dem anderen tritt mit flammenden Reden ans Pult. Aber der Teilnehmer, der davon berichtet, muss bald lernen, dass er der einzige Mensch im Saal ist, alle anderen sind Waschmaschinen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2018)