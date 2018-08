Australien als Prügelknabe im Handelskrieg

Wien/Sydney. Wer in Australien lebt und unter dreissig Jahre alt ist, kennt das Wort Krise nicht. Seit 27 Jahren geht es mit der Wirtschaft am fünften Kontinent schnurgerade nach oben. Auch heuer beschleunigt sich das Wachstum, die Exporte der kleinen, offenen Volkswirtschaft sind robust, der Staatshaushalt ist erstmals seit eine, Jahrzehnt wieder am Weg ins Plus. Und dennoch bleiben die traditionellen Jubelmeldungen über Australiens Wirtschaftsrekorde aus.