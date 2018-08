Der Mythos vom besseren Leben auf dem Land

Erst als hinterwäldlerisch verschrien, ist das Leben in und mit der Natur wieder en vogue geworden – vielleicht auch als eine Antwort auf den Druck der neoliberalen Leistungsgesellschaft. Die Schönheit des Einfachen bietet der schillernden Werbe- und Medienwelt heute jedenfalls selbstbewusst die Stirn. Gleichzeitig sitzt die Sehnsucht nach dem vermeintlich authentischen Landleben tief in uns: Die Alpen, die Almen und die Seen sind eng mit der nationalen Identität Österreichs und dem hiesigen Heimatbegriff verwoben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)