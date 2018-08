Wie leuchtende Steine ihr Alter verraten

An der Tür klebt ein Warnzeichen: Achtung, Radioaktivität! Dahinter ein kleiner Vorraum, die Lichtschleuse. Schließlich betritt man das Lumineszenz-Labor des Geologischen Instituts der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck selbst: In rotes Licht getaucht, erinnert es zunächst an eine Dunkelkammer. Selbst die Computerbildschirme und zu helle LEDs an Geräten sind abgedeckt, Mobiltelefone dürfen wegen der hellen Displays nicht verwendet werden. Denn wird eine Probe hier hellem Licht oder großer Hitze ausgesetzt, wird sie unbrauchbar. Und innerhalb der engen Räumlichkeiten schließlich das „Allerheiligste“, der Raum mit den beiden „Lumineszenz-Geräten“ – Risø Reader in der Fachsprache. Mit ihnen wird das Alter von Sedimenten, ja sogar von einzelnen Körnern, gemessen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)