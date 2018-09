Künstliche Intelligenz für österreichisches Deutsch

Spezifika der österreichischen Sprache existieren nicht nur auf Speisekarten oder Straßenschildern, sondern auch in der Verwaltungssprache oder in Gesetzestexten. Wörterbücher und elektronische Übersetzungsprogramme, die in der Regel mit Daten aus Deutschland gefüttert werden, stoßen hier oft an Grenzen. Auch das maschinelle Übersetzungssystem der Europäischen Kommission, eTranslation, verfügte bisher kaum über Austriaca.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)