Die neue »smarte« Gewalt – per App und Alexa

Der Sicherheitscode der eigenen Tür ist geändert, die Klimaanlage erzeugt im Winter eiskalte Luft und ständig gehen im Haus die Lichter aus: Was früher in Horrorfilmen die Hauptdarstellerin in den Wahnsinn trieb, wird in den USA zunehmend zur tragischen Realität. Häusliche Gewalt, Stalking und das Terrorisieren (ehemaliger) Partner per Alexa oder Haustechnik erreicht inzwischen Ausmaße, die sich nicht mehr als Einzelfälle kategorisieren lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)