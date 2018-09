Wenn die Macht bröckelt

Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten in einer UN-Vollversammlung verlacht wird, wie in dieser Woche geschehen, ist das eine Analyse wert. Es ist das Echo auf eine weltpolitische Wende: Die nationalistische Orientierung der USA, die Abkehr von der hegemonialen Strategie. Mit dem Ende des Kalten Kriegs verschwand eine Supermacht, die Sowjetunion, von der Bildfläche, die Zukunft des Siegers war offen. Nachdem die Finanzkrise 2008 die USA nicht in die Knie zwingen konnte, erledigten das nun die amerikanischen Wähler, die nicht mehr bereit waren, den Preis für die hegemoniale Strategie zu bezahlen: „Mit der Entscheidung für Trump haben sie den Fokus der US-Politik von ihrer globalen Führungsrolle in die Niederungen der amerikanischen Gesellschaft heruntergeholt, in die wenig glanzvolle Realität des alltäglichen Lebens in heruntergewirtschafteten Regionen und kaputten Gemeinwesen.“ (Gabriela Simon)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)