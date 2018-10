„Selbstbestimmung bei Daten? So ein Schwachsinn!“

Wo er auftritt, hängen die Zuhörer an seinen Lippen. Der Oxford-Professor, Internet-Vordenker und Bestsellerautor Viktor Mayer-Schönberger aus Zell am See schafft es, die großen Themen der Digitalisierung hoch kompetent, aber allgemein verständlich zusammenzuführen. Er forscht über die Vorteile großer Datenmengen, macht Vorschläge, wie sich die Allmacht der Tech-Giganten juristisch sauber brechen lässt, und erklärt, wie wir unsere persönlichen Daten (nicht) schützen können. "Die Presse" traf ihn zum Interview.



Jedes Jahr verdoppelt sich die Datenmenge. Big Data wird meist als Bedrohung wahrgenommen. Sie aber preisen es als große Chance. Warum?



Viktor Mayer-Schönberger: Wir können damit die Welt besser verstehen und so bessere Entscheidungen treffen. Wer sich auf das Bauchgefühl verlassen muss, ist oft verlassen. Auf Fakten und Daten vertrauen: Das ist seit Jahrhunderten die Botschaft der Aufklärung.



Aber wenn wir unsere Entscheidungen digitalen Werkzeugen überlassen, wenn Algorithmen festlegen, wie lange jemand ins Gefängnis muss, auf Basis einer rechnerischen Rückfallwahrscheinlichkeit: Ist das noch Aufklärung? Oder das Ende der humanistischen Idee von Freiheit?