Tätowierungen als Kuriosum, Körperkunst und Konsumprodukt

Der deutsche Dermatologe Walther Schönfeld war von Tätowierungen fasziniert. Jahrzehntelang sammelte er allerlei Materialien, die damit in Zusammenhang standen: Werbebroschüren, Fotos, Zeitschriften, Skizzenbücher von Tätowierern, Farben und Maschinen – ja, sogar einzelne Hautstücke. Der Arzt fertigte auch selbst Fotografien von tätowierten Patienten und Patientinnen an. So entstand eine der bedeutendsten Sammlungen zum Thema Tätowierungen im deutschsprachigen Raum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.10.2018)