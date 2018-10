Der Reiz des digitalen Gegenübers

Erinnern Sie sich noch an Karl Klammer? Die virtuelle Büroklammer offerierte den Nutzern in früheren Versionen von Microsoft Office bei der Arbeit am Computer stets ihren Rat. Nur, kaum jemand wollte diesen hören. Einer der ersten Versuche, uns Menschen einen künstlichen Begleiter zur Seite zu stellen, ist kolossal gescheitert. „Die virtuelle Büroklammer war eine Sackgasse. Die Leute fühlten sich genervt und gestört“, sagt die Soziologin Michaela Pfadenhauer von der Uni Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)