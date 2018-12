Wann Viren besser wirken als Antibiotika

Es tobt ein Krieg in der belebten Welt, der alle vorstellbaren Dimensionen übersteigt: Seit Milliarden von Jahren wird er in jedem Winkel dieser Erde geführt, mit Heerscharen, deren Zahl weltweit in die Quintillionen (1030) geht. Der beschränkten menschlichen Wahrnehmung bleibt dieser Kampf verborgen, denn die Streitenden sind so klein, dass sie nur mit modernsten Elektronenmikroskopen sichtbar gemacht werden können: Bakterien und ihre größten Feinde, die Bakteriophagen (kurz: Phagen) – Viren, die sich auf den Befall kernloser Einzeller spezialisiert haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)