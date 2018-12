Warum wir nicht zwischen zwei Speisen verhungern

„Zwischen zwei Speisen, gleich entfernt und lockend, ging hungrig wohl ein freier Mann zugrund, nicht von der einen noch der andern brockend“: So begann Dante Alighieri (1265–1321) den vierten Gesang des dritten Teils („Paradiso“) seiner „Göttlichen Komödie“. Ein ganz ähnliches Bild fand der persische Philosoph al-Ghazālī (1058–1111): „Wenn ein durstiger Mann auf zwei unterschiedliche Gläser Wasser zugreifen kann, die für seine Zwecke in jeder Hinsicht gleich sind, müsste er verdursten, solange eines nicht schöner, leichter oder näher an seiner rechten Hand ist.“



Auch der Scholastiker Jean Buridan (1300–1358) befand, dass ein Mensch, der zwischen zwei Optionen steht, die beide gleich interessant – oder, für Pessimisten: genau gleich uninteressant – sind, sich einfach nicht entscheiden könne. Seltsamerweise wird diese tragikomische Situation seither einem Esel zugeschrieben, der sich zwischen zwei gleich großen und gleich weit entfernten Heuhaufen nicht entscheiden kann, und „Buridans Esel“ genannt, obwohl keine Stelle überliefert ist, bei der Buridan über einen Esel spricht. Wahrscheinlich wollte man seine Argumentation verspotten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)