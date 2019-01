Die ganz und gar nicht feinen Unterschiede

Es gibt nicht nur Mann und Frau. Diese Realität kommt langsam beim Gesetzgeber an – in Österreich seit einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes im Sommer und zuletzt in Deutschland, wo seit 1. Jänner „divers“ als Überbegriff für Geschlechtervarianten im Geburtenregister erlaubt ist. In der medizinischen Forschung hingegen dominierte lange Zeit die Eingeschlechtlichkeit: Der prototypische Proband war 35 Jahre alt, weiß, männlich und 80 Kilogramm schwer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)