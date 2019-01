„Innovation sollte Gesellschaft neu denken“

Die Presse: Die Rolle der Sozial- und Humanwissenschaften (SHW) in der europäischen Forschungsförderung ist eines ihrer großen Themen, man denke nur an die Konferenz des Zentrums für Soziale Innovation (ZSI) und des Wissenschaftsministeriums, die Sie mitorganisiert haben. Was war der Anlass?



Ulrike Felt: Es geht im Grunde genommen darum, dass wir ja politisch in den vergangenen beiden Jahrzehnten sehr stark auf Innovation gesetzt haben, und darunter immer naturwissenschaftlich-technische Innovation verstanden wurde. Und das ist natürlich ein viel zu enger Innovationsbegriff. Innovation sollte etwas sein, das Gesellschaft insgesamt neu denkt, und nicht nur die technische, sondern auch die damit einhergehende, sie begleitende und sie auch gestaltende soziale Veränderung miteinbezieht.



Welche Konsequenzen kann es haben, wenn man das vernachlässigt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)