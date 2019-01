Ingenieure von morgen

Wird es technisch, ist Wilfried Lepuschitz in seinem Element. Das war schon in seiner Schulzeit so. Am Gymnasium in Wien Währing paukte er Mitte der Neunzigerjahre Sprachen, aber noch lieber Physik und Mathematik. Seine Dissertation zum Thema flexible Steuerung von Fabriken an der TU Wien schrieb er, da war er bereits Uni-Assistent. Heute gibt er die Begeisterung für die Technik als Geschäftsführer des Robotik-Forschungsinstituts Pria weiter. Der Verein greift der Industrie in Projekten bei der Digitalisierung unter die Arme. Er will aber auch durch besondere Lernaktivitäten an Schulen früh die Weichen für mehr Techniknachwuchs stellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)