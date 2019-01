Die digitalen Schlafwandler

Der Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BK) steht vor seinen drei Monitoren und schüttelt den Kopf. Schon seit einiger Zeit versuche er einer Frau zu erklären, dass der Mann, der sie per E-Mail angeschrieben hat, kein Ex-UNO-Mitarbeiter und Pilot ist, der nun ganz dringend ihre Hilfe braucht. Aber er dringt nicht zu ihr durch. Die Frau hat schon Geld auf ein Konto überwiesen. Sie hat jetzt keines mehr. Aber dass sie einem Betrüger aufgesessen ist, das glaubt sie nicht. Das will sie nicht glauben. „So sorglos!“, entfährt es dem Beamten. Wenn man den BK-Mann richtig deutet, dann kann ihn die Blauäugigkeit mitunter zur Verzweiflung treiben, die ihm hier in seiner Arbeit im Cybercrime-Competence-Center(C4) des Bundeskriminalamts begegnet.



Nun sind Betrügereien und Cyberangriffe nicht immer so plump. Und die Opfer nicht immer so naiv. Aber wir sind leichte Ziele. Viele von uns.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)