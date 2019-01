Leben in der Tiefe

„Steig hinab in den Krater des Sneffels Yocul, kühner Wanderer, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen.“ Das stand, in Runen und verschlüsselt, auf dem Zettel eines Alchemisten aus dem 16. Jahrhundert, ein Mineraloge und sein Neffe dechiffrierten es 1863, es war lateinisch: „Descende, audax viator!“ Unerschrocken folgten sie der Weisung, stiegen auf den längst inaktiven Vulkan auf Island und in ihm hinab, erst im Trockenen, dann kam Wasser, immer mehr, schließlich ein Ozean. Als sie den auf einem Floß querten, blieben ihnen die Herzen doch schier stehen: Direkt neben ihrem zerbrechlichen Gefährt verbissen zwei gigantische Meeressaurier sich ineinander!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)