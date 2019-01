Allianzen im All

Am kühlen Abend des 16. Januar 1991 griffen um die tausend Weltraumforscher, mich eingeschlossen, auf dem Schlussbankett des 177. Jahrestreffens der American Astrological Society in Philadelphia zu den Gläsern und plauderten über die nächsten Forschungsprojekte. Irgendwann nach der Vorspeise, aber vor dem Dessert, erhob sich der Präsident der Gesellschaft, John Bahcall, um zu erklären, dass die Vereinigten Staaten im Krieg sind, ,Operation Desert Storm‘ hatte begonnen, um etwa halb sechs – in Bagdad war es mitten in der Nacht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)