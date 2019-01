Wiegen stärkt den Schlaf und das Gedächtnis

Wenn Elvis Presley 1956 „Good Rockin' Tonight“ sang, war das nicht zwei-, sondern dreideutig: Erstens verstand man damals das „Rockin'“ schon als Kurzform für den Tanz- und Musikstil Rock'n'Roll, zweitens hatte es – vor allem in Verbindung mit einem lasziv angesungenen „baby“ – eine erotische Konnotation. Drittens hat „to rock“ als harmlose Grundbedeutung ein Wortfeld zwischen Schaukeln, Schwanken und Schwingen, Wackeln und Wanken. Und – auch transitiv: Wiegen. Was gut zum Baby im ursprünglichen Sinn passt: Ein solches schläft besser ein, wenn man es wiegt, ob in einer Wiege oder auf dem Arm, das wissen alle Eltern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)