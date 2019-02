Gehirnregeneration durch Licht

Meist durch Unfälle verursacht, trifft ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) Menschen jeden Alters immer vollkommen unerwartet. Was in Medizinersprache nüchtern als „Verletzung neuronaler Strukturen im Gehirn aufgrund von äußerer Krafteinwirkung" definiert ist, hat für die Betroffenen dramatische Auswirkungen. Es kann bei schweren Kopfverletzungen zum Tod oder zu einem Wachkoma führen, bei mittelschweren Traumata sind häufig der Verlust der Arbeitsfähigkeit und das Angewiesensein auf Unterstützung im Alltag die Folgen, was gerade für junge Menschen schwer zu verkraften ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)